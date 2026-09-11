Haberler

Kayserispor'un savunma oyuncusu Fethi Özer ameliyat oldu

Kayserispor'un savunma oyuncusu Fethi Özer ameliyat oldu
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAYSERİSPOR'UN genç savunma oyuncusu Fethi Özer, ameliyat oldu.

KAYSERİSPOR'UN genç savunma oyuncusu Fethi Özer, ameliyat oldu.

1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor'a bu sezon Eyüpspor'dan transfer edilen Fethi Özer, geçen hafta Esenler Erokspor karşılaşması hazırlıkları öncesi antrenmanda sakatlandı. 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu bugün kentteki özel bir hastanede ameliyat oldu. Özer'in, sol diz içinde menisküs yırtığının olduğu belirlendi. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, "As başkanımız Tufan Koç, kulüp menajerimiz Seyit İçgül, teknik direktörümüz Atila Gerin ameliyat olan futbolcumuz Fethi Özeri'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza!
Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı

İsmail Kartal'ın istifa etmesinin asıl sebebi bambaşka bir şey çıktı
Saruhan Holding yöneticisini ve oyuncu Melisa Döngel’i silahla tehdit eden sürücü tutuklandı

Ünlü oyuncuya dehşeti yaşatmıştı! Karar verildi
Arda Güler için tam 100 milyon Euro

Arda Güler için tam 100 milyon Euro!
9 aydır aranıyordu, Müge Anlı'da bir günde bulundu! Hiranur ailesine dönmeyi reddetti

9 aydır aranan kız Müge Anlı'da bulundu! Anne ve babasına olay suçlama
Ürünleri satın almadan sepete doldurdu, 'İade edeceğim' dedi! Kasadan 7 bin TL gasp etti

Şeytanın aklına gelmez: Ürünleri iade oyununu kasiyer bozdu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu