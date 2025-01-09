Kayserispor'un Kaptanı Gökhan Sazdağı, Samsunspor Maçında Cezalı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da takım kaptanı Gökhan Sazdağı, Samsunspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak Kayserispor'da Gökhan Sazdağı cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Gökhan Sazdağı, geçen hafta oynanan Bodrumspor maçında gördüğü kart neticesinde 4 sarı kart cezalısı durumuna düşmüştü. Gökhan Sazdağı, Cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Öte yandan Bodrumspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için görev alamayan Mehdi Bourabia, Samsunspor maçında forma verilmesi halinde takımındaki yerini alabilecek. - KAYSERİ