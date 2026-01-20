Haberler

Kayserisporlu Bilal Bayezit: "Hedefimiz ligde kalmak"

Kayserisporlu Bilal Bayezit: 'Hedefimiz ligde kalmak'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in ikinci yarısında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayezit, takımlarının ligde kalma hedefini vurguladı. İyi futbol oynadıklarını ancak gol atamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Kayserispor'da sergilenen olumlu futbola rağmen puan alınamaması moralleri bozdu. Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayezit; bir çok pozisyon bulmalarına rağmen gol atamadıklarını, yenilenen bir gol sonrasında da mağlup olduklarını söyledi. Bayezit, "Beşiktaş karşısında iyi oynadık. Önemli pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Kalemizde gördüğümüz bir golle mağlup olduk. Buna üzüldük" dedi.

Ligin bundan sonraki bölümlerinde iyi sonuçlar almayı hedeflediklerini dile getiren kaleci Bilal Bayezit; "En büyük hedefimiz ligde kalmak. Önümüzde 16 maç var. Bunlardan maksimum puan toplamak istiyoruz" yorumu yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti