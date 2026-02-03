Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazıt, cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazıt cezalı duruma düştü. Ligin 20. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında sarı kart gören Bilal, cezalı duruma düştü ve ligin 21. haftasında Kayseri'de oynanacak Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

Bilal daha önce Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında da sarı kart görmüştü.