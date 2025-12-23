Haberler

Kayserispor 15 puan topladı
Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısında 15 puan toplayarak ligde kalma mücadelesi veriyor. 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile tamamlanan 17 haftalık süreçte, takımın iç saha performansı belirleyici olacak.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, oynadığı maçlar sonunda 15 puan topladı. 2 kez galip gelebilen 9 beraberlik elde eden sarı kırmızılı ekip, 6 maçta da mağlubiyet aldı. Rakip filelere 16 gol gönderen, kalesinde ise 33 gol gören Kayserispor -17 averajda bulunuyor. Kayserispor, 17 haftalık periyotta aldığı puanlarla ligde kalma yarışında kritik bir süreçten geçerken, teknik heyet ve futbolcular önümüzdeki haftalarda çıkış yakalamayı hedefliyor.

Taraftarlar ise takımın özellikle iç sahada alacağı sonuçların belirleyici olmasını bekliyor. - KAYSERİ

