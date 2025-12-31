Zecorner Kayserispor 10 bin seyirci ortalamasına oynadı

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, iç sahada oynadığı 8 karşılaşmada toplam 87 bin 925 biletli seyirciye oynarken, 10 bin 991 de ortalama elde etti ve yüzde 34,5 doluluk oranına ulaştı.

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un maçlarına ev sahipliği yapan RHG Enertürk Enerji Stadyumu ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalarda toplam 87 bin 925 kişiye kapılarını açtı. Sarı kırmızılı takımın maçlarını oynadığı 32 bin kapasiteli stadyumda ligin ilk devresi 8 karşılaşmaya çıkan Kayserispor'un ortalama seyirci sayısı ise 10 bin 991 olarak kayıtlara geçti. Yüzde 34.5 doluluk oranına ulaşan İç Anadolu ekibi, seyircisi önünde çıktığı 8 karşılaşmada; 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak 6 puan topladı.