Haberler

Kayserispor 5 kafa golü attı

Kayserispor 5 kafa golü attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig’de geride kalan 17 haftada Kayserispor, toplam 16 gol kaydederek dikkat çekti. 11 gol ceza alanı içinden atılırken, 5 gol ceza alanı dışından geldi. Kafa vuruşlarıyla ise 5 gol kaydedildi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 5 kafa golü atarken 5 kez de ceza alanı dışından gol buldu.

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada Kayserispor'un hücum performansı rakamlara yansıdı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı 17 maçta toplam 16 gol kaydetti. Kayserispor'un attığı gollerin 11'i ceza alanı içinden gelirken, 5 gol ise ceza alanı dışından atıldı. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu süreçte 5 golünü kafa vuruşlarıyla buldu. Kayserispor adına ceza alanı dışından golleri bulan isimler 3 golle Benes, Onugkha ve Cardoso oldu.

Sarı-kırmızılı takımda Onugkha (2), Tuci (2) ve Denswil kafa ile gol atan oyuncular oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Sivil havacılıkta cezalar katlandı: Sigara içene 24 bin, lazer tutana 164 bin lira

Cezalar katlandı: Sigara içene 24 bin, lazer tutana 164 bin TL ceza
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Lemina'yı yıkan, Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme

Lemina'yı yıkan, taraftarı sevindiren gelişme
Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor