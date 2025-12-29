Kayserispor 5 kafa golü attı
Süper Lig'de geride kalan 17 haftada Kayserispor'un hücum performansı rakamlara yansıdı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı 17 maçta toplam 16 gol kaydetti. Kayserispor'un attığı gollerin 11'i ceza alanı içinden gelirken, 5 gol ise ceza alanı dışından atıldı. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu süreçte 5 golünü kafa vuruşlarıyla buldu. Kayserispor adına ceza alanı dışından golleri bulan isimler 3 golle Benes, Onugkha ve Cardoso oldu.
Sarı-kırmızılı takımda Onugkha (2), Tuci (2) ve Denswil kafa ile gol atan oyuncular oldu. - KAYSERİ