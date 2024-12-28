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Kayserispor'un Hakemleri: 16 Maçta 12 Farklı İsim

Kayserispor'un Hakemleri: 16 Maçta 12 Farklı İsim
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Kayserispor, 2024-2025 sezonunun ilk yarısındaki 16 maçında 12 farklı hakemle karşılaştı. En çok görev alan hakem Mehmet Türkmen oldu. Sarı kırmızılı ekip, 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Kayserispor'un bu sezon çıktığı 16 maçında 12 farklı hakem düdük çaldı. En çok görev alan hakem ise Mehmet Türkmen oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ; 2024-2025 sezonunu ilk yarısında 16 maça çıktı. Kayserispor'un bu maçlarında 12 farklı hakem düdük çaldı. En fazla Mehmet Türkmen düdük çalan hakem oldu. İstanbul Bölgesi hakemlerinden Mehmet Türkmen, Kayserispor'un 3 maçına çıkarken bu müsabakalarda sarı kırmızılı ekip, 1 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi aldı. Kayserispor bu maçlarda 36 sarı kart, 3 kırmızı kart gördü. Kayserispor'un rakiplerine ise 27 sarı kart, 1 kırmızı kart gösterildi. Kayserispor maçları yöneten hakemler şunlar

Mehmet Türkmen (3 maç), Emre Kargın, Ozan Ergün (2 maç), Ali Şansalan, Atilla Karaoğlan, Direnç Tonusluoğlu, Halil Umut Meler, Muhammet Ali Metoğlu, Ömer Güldibi, Turgut Doman, Yasin Kol ve Zorbey Küçük (1 maç) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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