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Kayserispor'un genç oyuncusu Ertuğrul Gazi, İnkılap Futbol Kulübü'ne kiralandı

Kayserispor'un genç oyuncusu Ertuğrul Gazi, İnkılap Futbol Kulübü'ne kiralandı
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KAYSERİSPOR U19 takımında gösterdiği performansla A takıma yükselme başarısı göstererek, profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki sağ bek Ertuğrul Gazi Demirel, 3’üncü Lig ekiplerinden İnkılap Futbol Spor Kulübü'ne kiralandı.

KAYSERİSPOR U19 takımında gösterdiği performansla A takıma yükselme başarısı göstererek, profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki sağ bek Ertuğrul Gazi Demirel, 3'üncü Lig ekiplerinden İnkılap Futbol Spor Kulübü'ne kiralandı.

Kayserispor U-19 takımında bu sezon yaptığı asistlerle dikkat çeken Ertuğrul Gazi Demirel, yeni sezon öncesi Kayserispor ile profesyonel sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon kampına da katılan genç oyuncu kamptan ayrılarak 3'üncü Lig ekiplerinden İnkılap Futbol Spor Kulübü'ne kiralandı. Geç oyuncu İstanbul ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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