Kayserispor'un genç futbolcusu Mehmet Eray Özbek, Süper Lig'de ilk golünü attı

Kayserispor'un genç futbolcusu Mehmet Eray Özbek, Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de ilk golünü attı.

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor, deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıları öne geçiren golü genç oyuncu Mehmet Eray Özbek attı. Müsabakanın 11. dakikasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Mehmet Eray Özbek attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. 21 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Mehmet Eray daha önce Türkiye Kupası'ndaki Vanspor maçında da gol atmıştı. Mücadeleye 11'de başlayan Özbek, 90 dakika sahada kaldı.

Gaziantep FK maçında sergilediği başarılı oyun ile dikkat çeken Mehmet Eray, maçın ardından tebrikleri kabul etti. - KAYSERİ