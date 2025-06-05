Kayserispor'un Evinde 180 Bin Taraftar Maçları İzledi

Kayserispor'un Evinde 180 Bin Taraftar Maçları İzledi
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Kayserispor, Süper Lig 2024-2025 sezonunu 13. sırada tamamladı. Evinde oynadığı maçlarda toplamda 180 bin 820 taraftar tribünde yer aldı. En kalabalık maç ise Çaykur Rizespor ile oynandı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 13. sırada tamamlayan Kayserispor'un evinde oynadığı maçlarda 180 bin 820 taraftar geldi. Sarı-kırmızılılar, sahasında en çok seyircili maçı Rizespor karşısında oynadı.

Süper Lig'de sezonu 45 puan ile noktalayan Kayserispor, sahasında oynadığı 18 maçta 180 bin 820 taraftarı tribüne çekti. Sarı-kırmızılılar, en az taraftarı Gaziantep FK maçında gördü. Bu müsabakada 3 bin 920 taraftara oynarken, en çok taraftar Çaykur Rizespor müsabakasında geldi. Kayserispor - Rizespor maçını toplam 21 bin 800 taraftar stattan izledi.

Kayserispor'un evinde Galatasaray ile oynadığı karşılaşmayı 16 bin 490, Fenerbahçe mücadelesini 16 bin 71, Beşiktaş maçını 11 bin 26 ve Kasımpaşa müsabakasını da 18 bin 906 taraftar takip etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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