Kayserispor'un En Golcü Oyuncusu Miguel Cardoso
Kayserispor formasıyla bu sezon en çok gol atan oyuncu Miguel Cardoso, 35 haftada 8 gole ulaştı. Antalyaspor maçında attığı hattrick ile takımın en skorer ismi oldu.
Bu sezon Kayserispor forması ile en çok gol atan isim Miguel Cardoso oldu. Portekizli futbolcu geride kalan 35 haftada 8 gole imza koydu.
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un en golcü ismi Miguel Cardoso oldu. Geride kalan 35 haftada 33 müsabaka oynayan Kayserispor'da Portekizli futbolcu, attığı 8 golle takımın en skorer ismi oldu. Antalyaspor maçına kadar 5 golü bulunan ve Nazon'dan sonra Bakohen ile birlikte en çok gol atan üçüncü isim olan Cardoso, son maçta 3 gol birden atarak takımın en çok gol atan ismi oldu.
Antalyaspor maçında yaptığı hattrick neticesinde 8 gole ulaşan Portekizli Cardoso, sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala takımın en çok gol atan ismi haline geldi. Kayserispor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Cardoso'nun Galatasaray, Bodrumspor ve Samsunspor maçlarında sergileyeceği performans merakla bekleniyor. - KAYSERİ