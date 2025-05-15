Kayserispor'un En Golcü İsmi Miguel Cardoso

Kayserispor'un En Golcü İsmi Miguel Cardoso
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Bu sezon Kayserispor formasıyla en fazla gol atan oyuncu Miguel Cardoso oldu. Portekizli futbolcu, geride kalan 35 haftada 8 gole imza atarak takımın en skorer ismi haline geldi.

Bu sezon Kayserispor forması ile en çok gol atan isim Miguel Cardoso oldu. Portekizli futbolcu geride kalan 35 haftada 8 gole imza attı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un en golcü ismi Miguel Cardoso oldu. Geride kalan 35 haftada 33 müsabaka oynayan Kayserispor'da Portekizli futbolcu, attığı 8 golle takımın en skorer ismi oldu. Antalyaspor maçına kadar 5 golü bulunan ve Nazon'dan sonra Bakohen ile birlikte en çok gol atan üçüncü isim olan Cardoso, son maçta 3 gol birden atarak takımın en çok gol atan ismi oldu.

Antalyaspor maçında yaptığı hat trick neticesinde 8 gole ulaşan Portekizli Cardoso, sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala takımın en çok gol atan ismi haline geldi. Kayserispor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Cardoso'nun Galatasaray, Bodrumspor ve Samsunspor maçlarında sergileyeceği performans şimdiden merakla bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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