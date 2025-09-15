Kayserispor'un Cardoso'su Göztepe Maçında Gol Attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, ligde ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Ligde geride kalan 5 hafta sonunda 3 puana ulaşan sarı-kırmızılı takımda Miguel Cardoso, Göztepe maçında gol sevinci yaşadı. Dün oynanan Göztepe maçında sahaya 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan Miguel Cardoso, karşılaşmanın 60. dakikasında Benes'in asistinde topu ağlara gönderdi ve takımına öne geçiren golü kaydetti. Cardoso attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Başarılı futbolcu Miguel Cardoso, geride kalan 5. hafta sonunda 4 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. - KAYSERİ