Haberler

Kayserispor'un Cardoso'su Göztepe Maçında Gol Attı

Kayserispor'un Cardoso'su Göztepe Maçında Gol Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, Göztepe ile oynanan maçta takımının tek golünü atarak bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, ligde ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Ligde geride kalan 5 hafta sonunda 3 puana ulaşan sarı-kırmızılı takımda Miguel Cardoso, Göztepe maçında gol sevinci yaşadı. Dün oynanan Göztepe maçında sahaya 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan Miguel Cardoso, karşılaşmanın 60. dakikasında Benes'in asistinde topu ağlara gönderdi ve takımına öne geçiren golü kaydetti. Cardoso attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Başarılı futbolcu Miguel Cardoso, geride kalan 5. hafta sonunda 4 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı

Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak

Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.