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Kayserispor-Ümraniyespor maçı berabere bitti

Kayserispor-Ümraniyespor maçı berabere bitti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor evinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Thiam'ın penaltı golüne Umut Nayir'in cevabı maçın skorunu belirledi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Emrah'ın pasında topla buluşan Thiam'ın ceza sahası içerisinden vuruşu yandan auta gitti.

27. dakikada Mensah'ın hatalı pasında topla buluşan Sekidika, altıpas içinde kale önündeki Umut'a pasını verdi. Umut, meşin yuvarlağı vuramayınca savunma topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Serkan Göksu ceza sahası içerisinde Thiam'ın ayağına basınca hakem Zorbay Küçük, pozisyonu VAR'da izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

31. dakikada penaltı için topun başına geçen Thiam, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

45+4. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Epureanu'nun kafa vuruşunda top kaleci Bilal'den dönüp, Umut Nayir'in önünde kaldı. Umut, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

Stat: RHG Enertürk

Hakemler: Zorbay Küçük xx, İlker Takpak xx, Murat Temel xx

Kayserispor : Bilal xx, Gökhan xx, Kolovetsios xx, Hosseini xx, Uzodimma xx, Kemen xx, Mensah xx, Emrah xx, Cardoso xx, Thiam xx, Gavranovic xx

Yedekler: Cenk, Attamah, Mane, İlhan, Berat, Ramazan, Ethem, Ahmet, Arif, Ackah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Ümraniyespor: Berke xx, Sackey xx, Epureanu xx, Serkan xx, Onur xx, Kartal xx, Oğuz xx, Mrsic xx, Onur Ayık xx, Sekidika xx, Umut xx

Yedekler: Orkun, Popov, Lenjhani, Yunus, Fatih, Durel, Geraldo, Bettaieb, Valentin, Kayode

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Thiam (dk. 32 pen.) (Kayserispor), Umut (dk. 45+4) (Ümraniyespor)

Sarı kart: Kemen (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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