Kayserispor U-16, Çorum FK'ya Mağlup Oldu
Gelişim Ligi U-16 Kategorisi 8. Grup'ta oynanan 4. hafta maçında Kayserispor, sahasında Çorum FK'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Stat: KadirHas Tesisleri
Hakemler: Samet Armut, Mustafa Melih Kaya, Efe Çağatay Koku
ZecornerKayserispor U-16: Samet Berat Özkan, Hamza Cerit (Dk. 73 Ramazan BaranKör), Eralp Çam, Ömer Utku Deveci, AhmetYılmaz (Dk.59 Orhan Boran Özdin), Zekeriya Eren Karaca (Dk. 73 Murat Dinç), Bekir Bakır (Dk. 87 Yağız Baki Türkekul), Alper Demirayak, Arda Yiğit Oflaz, Ali Macit Soylu, Altuğ Aydın (Dk. 73 Muhammed Veysel Tekin)
Arca Çorum FK: Mehmet Mert Gedik, Talha Mert Karabatak, MuhammedBuğra Söğütçü, Kerem Çoban (Dk.80 Tolga Aydoğan), DemirKarakaşlı (Dk. 61 Gökdeniz Akgül), Serkan İmal, Muhammed Umut Arsoy (Dk. 74 Toprak Aydoğan), Ramazan Demirkol, Celal Ozan Durmuş, Hasan Ali Kalkan
Goller: Ali Macit Soylu (Dk. 68) (ZecornerKayserispor), KeremÇoban (Dk. 49 ve 70) (Arca ÇorumFK) - KAYSERİ