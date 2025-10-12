Haberler

Kayserispor U-16, Çorum FK'ya Mağlup Oldu

Kayserispor U-16, Çorum FK'ya Mağlup Oldu
Güncelleme:
Gelişim Ligi U-16 Kategorisi 8. Grup'ta oynanan 4. hafta maçında Kayserispor, sahasında Çorum FK'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Stat: KadirHas Tesisleri

Hakemler: Samet Armut, Mustafa Melih Kaya, Efe Çağatay Koku

ZecornerKayserispor U-16: Samet Berat Özkan, Hamza Cerit (Dk. 73 Ramazan BaranKör), Eralp Çam, Ömer Utku Deveci, AhmetYılmaz (Dk.59 Orhan Boran Özdin), Zekeriya Eren Karaca (Dk. 73 Murat Dinç), Bekir Bakır (Dk. 87 Yağız Baki Türkekul), Alper Demirayak, Arda Yiğit Oflaz, Ali Macit Soylu, Altuğ Aydın (Dk. 73 Muhammed Veysel Tekin)

Arca Çorum FK: Mehmet Mert Gedik, Talha Mert Karabatak, MuhammedBuğra Söğütçü, Kerem Çoban (Dk.80 Tolga Aydoğan), DemirKarakaşlı (Dk. 61 Gökdeniz Akgül), Serkan İmal, Muhammed Umut Arsoy (Dk. 74 Toprak Aydoğan), Ramazan Demirkol, Celal Ozan Durmuş, Hasan Ali Kalkan

Goller: Ali Macit Soylu (Dk. 68) (ZecornerKayserispor), KeremÇoban (Dk. 49 ve 70) (Arca ÇorumFK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
