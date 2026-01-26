Haberler

Gelişim Ligi U-15: Kayserispor: 5 Ankara Demirspor: 1

Güncelleme:
Gelişim Ligi U-15 Kategorisi 12. Grup'ta Kayserispor, evinde oynadığı 15. hafta maçında Ankara Demirspor'u 5-1 yenerek 3 puanı elde etti. Maçta Kayserispor'dan Kürşat Alp Dursun ve Berk Baran gibi oyuncular dikkat çekti.

Gelişim Ligi U-15 Kategorisi 12. Grup'ta oynanan 15. Hafta maçında Kayserispor kendi evinde konuk ettiği Ankara Demirspor'u 5-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Karpuzatan Tesisleri

Hakemler: Berkecan Kalkan, Efe Çağatay Koku, Tolga Mumyapan

Kayserispor: Çağlar Sarıçay (Murat Mert Durgun Dk. 41), Yiğit Altıok (Yiğit Türkan Dk.71), Efe Kırbaş, Kayra Kılıç (Yiğit Doğru Dk. 67), Yusuf Emin Gölbaşı, Furkan Kara (Batuhan Coşkun Dk. 71), Hayrettin Karayağız (Muhammed Kaya Dk. 48), Talha Yıldız (Mert Selman Dk. 41), Mustafa İsmail Dağdelen (Göktuğ Özkılıç Dk. 41), Berk Baran, Kürşat Alp Dursun (Furkan Balcı Dk. 67)

Ankara Demirspor: Burak Ahmet Demir (Ali Baran Ceyhan Dk. 41), Ömer Faruk Toksoy (Çınar Ali Hasırcı Dk. 41), Muhammed Emir Sarı, Murat Efe Sığmak, Yusuf Bartı Yılmaz, Yiğit Eğerci (Alptuğ İnan Dk. 61), Deniz Akça (Furkan Koçuboğa Dk. 75), Ozan Kaya (Görkem Yolcu Dk. 75), Burak Küçük (Kayra Ege Özen Dk. 48), Davin Zarafshan, Fatih Koçuboğa (Salih Türkben Dk. 61)

Goller: Kürşat Alp Dursun (Dk. 11), Berk Baran (Dk. 30), Göktuğ Özkılıç (Dk. 55), Yiğit Altıok (Dk. 63), Muhammed Kaya (Dk. 72) (Kayserispor), Davin Zarafzhan (Dk. 51) (Ankara Demirspor)

Kırmızı Kart: Göktuğ Özkılıç (Dk. 69) (Kayserispor) - KAYSERİ

