Kayserispor Transfer Yasağı Sorununu Çözdü

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer yasağı bulunan dosyalardaki sorunları çözdü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sarı-kırmızılı takımı ziyaret ederek Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yeni transfer Duckens Nazon ile biraraya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Tahta Allah'ın izniyle açıldı. Camiamıza, taraftarımıza, şehrimize, Kayseri ve Kayserispor sevdalılarına ve Burak Yılmaz hocamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Transfer tahtasının açılmasının ardından Kayserispor'un CSKA Sofya'dan kadrosuna kattığı forvet Duckens Nazon da Başkan Büyükkkılıç'a, Beşiktaş maçında gol sözü verdi.