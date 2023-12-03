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Kayserispor, Trabzonspor maçına eksik kadro ile çıkacak

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Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor'da 3 futbolcu maç kadrosuna alınmadı. Sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz; maç eksiği bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Julian Jeanvier, Trabzonspor kafilesine dahil edilmedi.

Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor'da 3 futbolcu maç kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Recep Uçar nezaretinde çalışan ve uçakla Trabzon'a giderek kampa giren sarı kırmızılı takımda 3 eksik var.

Sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz; maç eksiği bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Julian Jeanvier, Trabzonspor kafilesine dahil edilmedi. Son haftalarda sürekli ilk on birde yer alan Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Arif Kocaman'ın forma giymesi bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hasan Ali Kaldırım Kayserispor Trabzonspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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