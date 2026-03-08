Haberler

Kayserispor'un Maç Öncesi Kentte Bayrak Asma Kampanyası

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi kentin çeşitli yerlerine takım bayrakları astı. Bayraklarda 'birlikte güçlüyüz' mesajı yer alıyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un, 25'inci haftada sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi kentin farklı noktalarına Kayserispor bayrakları asıldı.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi kentin farklı noktalarına sarı-kırmızılı takımın bayrakları asıldı. Kayserispor armasının olduğu ve üzerinde 'birlikte güçlüyüz' yazısının yer aldığı bayraklar kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı ile havaalanı yoluna ulaşımı sağlayan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki aydınlatma direklerine asıldı. Kentte en son bu tarz bayrak asma kampanyası geçen yıl küme düşme mücadelesi verildiği dönemde teknik direktör Sergej Jakirovic'in Kayseri'ye imza için geldiği gün yapılmıştı.

