Kayserispor'un devre arası kampı Antalya'da

Kayserispor, 2025-2026 sezonunun ilk yarısını 15 puanla tamamladıktan sonra devre arası iznine çıktı. Takım, Antalya'da hazırlıklarını sürdürecek.

Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcular devre arası iznine ayrıldı. Sarı kırmızılar, ikinci yarı için Antalya'da çalışacak.

2025 - 2026 sezonunun ilk yarısını 15 puanla 16. sırada tamamlayan Kayserispor izinde. 2 Ocak Cuma gününe kadar izin yapacak olan sarı kırmızılılar, Antalya Belek'te toplanıp ikinci yarı için çalışmalara başlayacak. 11 Ocak Pazar gününe kadar Antalya'da hazırlıklarını sürdürecek olan sarı kırmızılı ekip, sonrasında Kayseri'ye dönerek çalışmalarını kendi tesislerinde devam ettirecek.

Kayserispor, bu süreçte iki hazırlık maçı yapmayı planlıyor. - KAYSERİ

