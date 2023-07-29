Kayserispor Teknik Direktörü ve Futbolcular Taraftarlarla Buluştu

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, futbolculardan Dimitrios Kolovetsios ve Mame Thiam, taraftarlarla biraraya geldi. Store önündeki buluşma, renkli anlara sahne oldu.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, futbolculardan Dimitrios Kolovetsios ve Mame Thiam, taraftarlarla biraraya geldi. Store önündeki buluşma, renkli anlara sahne oldu.

Kayserispor kulübü tarafından düzenlenen Taraftar Buluşması gerçekleştirildi. Teknik Direktör Çağdaş Atan, futbolculardan Mame Thiam ve Dimitrios Kolovetsios, Sportif Direktör Murat Duman, kulüp menajeri Yunus Akbulut, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kayserispor Store önünde taraftarlar ile bir araya geldi. Teknik heyet ve futbolcular, oluşturulan platform içerisinde taraftarların storedan aldığı eşyaları imzaladı ve taraftarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada kısa bir açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün çok güzel bir kenetlenme görüyoruz. Bu organizasyonlara devam edeceğiz. Taraftarlarımızın kulübe destek olma adına ürünlerimizi satın almalarını istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı imkanları ölçüde ürünlerimizi almaya davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ