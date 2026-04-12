Erling Moe: 'Tekrardan ayağa kalkmamız gerekiyor'

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tekrardan ayağa kalkmamız gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "İlk yarı topu kazandığımızda Fenerbahçe'ye karşı iyi olmak istedik. Topu kazandığımız anda 4-5 iyi pas yapıp, onları zorlamak istedik. Bunu kısmen yaparak, birlikte kaldık. İlk yarının sonunda yediğimiz gol bizi biraz bozdu. İçeri 0-0 girebilseydik, ikinci yarı bizim için işler çok daha iyi olabilirdi. İkinci yarıdaki bazı bireysel hatalar sonucu belirledi. Fenerbahçe iyi bir takım. Bugün de iyi oynadılar. Bize karşı daha fazla şans buldular. Böyle basit goller yememek için çok çalışıyoruz. Tekrardan ayağa kalkmamız gerekiyor. İyi bir şansımız olduğunu düşünüyoruz. Ancak kazanmaya başlamamız gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı