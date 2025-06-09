Kayserispor, Teknik Direktör Jakirovic ile Yollarını Ayırdı
Kayserispor, takımın geleceği için önemli bir karar alarak Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığını duyurdu. Kulüp, bu değişimle beraber yeni bir yapılanma sürecine girmeyi hedefliyor. Jakirovic döneminde yaşanan performans sorunları, kulüp yönetimini böyle bir adım atmaya yönlendirdi.
Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor