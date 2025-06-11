Kayserispor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile Anlaştı
Kayserispor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile prensipte anlaşmaya vardı. Gisdol, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atarak takımın başına geçecek.
Kayserispor'un prensipte anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Markus Gisdol, önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek resmi imzayı atacak.
Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Alman teknik direktör Markus Gisdol, önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek resmi imzayı atacak. 56 yaşındaki teknik direktör, 2 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına hız verecek.
Gisdol, daha önce Hoffenheim, Hamburg, Köln, Lokomotiv Moskova ve Samsunspor'u çalıştırdı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor