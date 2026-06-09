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Kayserispor'dan görev süresi dolan teknik direktör Moe'ya "teşekkür" mesajı

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Trendyol 1. Lig'e düşen Kayserispor, sözleşmesi sona eren teknik direktör Erling Moe ve ekibine katkıları için teşekkür ederek vedalaştı.

Kayserispor Kulübü, sözleşmesi sona eren teknik direktör Erling Moe için "teşekkür" mesajı yayımladı.

Trendyol 1. Lig'e 11 yıl aradan sonra düşen sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Erling Moe'nun kulübümüzdeki görev süresinin sona ermesiyle birlikte kendisiyle vedalaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze sunduğu katkılar ve çalışmalar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz."

Moe, Kayseri ekibiyle 25 Şubat 2026'da, 1 yılı takımın Süper Lig'de kalması opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA / Murat Asil
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