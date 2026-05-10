Kayserispor Başkanı Açıkalın'a taraftar grubundan istifa çağrısı

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan ve bitime 1 hafta kala Süper Lig'e veda eden Zecorner Kayserispor'da taraftar tepkisi yükseldi. Kulübün sanal medya hesaplarından Nurettin Açıkalın imzasıyla yayımlanan açıklamanın ardından sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu Kapalı Kale, yönetimi istifaya davet etti. İç Anadolu ekibinin paylaşımını alıntılayan taraftar grubu, 'Yönetim istifa' notunu düştü.

