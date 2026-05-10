Kayserispor 11 sezon sonra ligden düştü
Kayserispor, 11 sezon aradan sonra Süper Lig'den düşerek Trendyol 1. Lig'e katılma kararı aldı. Ekonomik sıkıntılar ve kadro yetersizliği ile mücadele eden takım, Alanyaspor deplasmanında 3-1 mağlup olarak küme düşme kararını kesinleştirdi.
Kayserispor, 2015-2016 sezonunda yeniden yükseldiği Süper Lig'e veda etti. Son yıllarda sürekli ekonomik sıkıntı, kadro yetersizliği ve başarısız sonuçlardan arınmaya çalışan sarı-kırmızılı ekip, sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala küme düşen takımlar arasında yer aldı. Alanyaspor deplasmanına umutlu giden sarı kırmızılı ekip, sahadan 3-1 mağlup ayrılmasının ardından lige veda etti.
Kayserispor, önümüzdeki sezon yoluna Trendyol 1. Lig'de devam edecek. - KAYSERİ