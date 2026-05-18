Kayserispor galibiyetle noktaladı

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray şampiyon olurken, Kayserispor 17. sırada kalarak küme düştü. Sarı-kırmızılı ekip, son maçını kazanmasına rağmen lige veda etti.

Süper Lig'de 2025-2026 futbol sezonunun sona erdi. Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken küme düşen ekipler arasında Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor'u yer aldı. Son 11 sezonunu Süper Lig'de geçiren Kayserispor, lige veda eden ekipler arasında bulundu. Kayserispor; 34 hafta süren Süper Lig'e galibiyetle nokta koydu. Bu sezon oynadığı 34 müsabakada 30 puan toplayan Kayserispor, 6 galibiyet 12 beraberlik 16 mağlubiyet aldı. Rakip ağlara 27 gol gönderen sarı kırmızı ekip, kalesinde ise 62 gol gördü. Kayserispor, bu sezon Kasımpaşa, Çaykur Rizespor (2), Antalyaspor, Karagümrük ve Konyaspor maçlarında hanesine 3 puan yazdırdı.

Sezonu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, küme düşme hattından çıkmayarak Süper Lig'e veda etti. - KAYSERİ

