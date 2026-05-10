Kayserispor, Süper Lig'e veda etti

Süper Lig'in 33. Haftası'nda Kayserispor, deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Lig'in bitimine 1 hafta kala küme düşme potasına en yakın takımla arasındaki puan farkı 4'e çıkan Kayserispor, bir alt lige düşmeyi garantiledi.

Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yıl Süper Lig'e geri dönmek için 1. Lig'de mücadele edecek. - KAYSERİ

