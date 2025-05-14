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Kayserispor Süper Lig'de 11. Sıraya Yükseldi

Kayserispor Süper Lig'de 11. Sıraya Yükseldi
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Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçında mağlup olmadan ve 7 iç saha maçını kazanarak 44 puana ulaştı. Sezonun sona ermesine 3 hafta kala 11. sırada yer alan takım, galibiyet hedefliyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala topladığı puanla ile 11. basamağa kadar yükseldi.

Süper Lig'de sancılı günleri geride bırakan Kayserispor, puan tablosunda da üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. Ligde oynadığı son 7 maçında mağlup olmayan ve son 7 iç saha maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip, 44 puana erişerek 11. sıraya kadar yükseldi.

Sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Kayserispor, kalan 3 maçından da maksimim puan toplamak istiyor. Bu hafta Galatasaray'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, sezonun son iç saha maçında Bodrumspor ile karşılaşacak ve Samsunspor ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verip 2024-2025 sezonunu nihayetlendirecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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