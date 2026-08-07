Kayserispor, Sinan Kurt'u Transfer Etti
1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Amedspor'dan orta saha oyuncusu Sinan Kurt ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Amedspor'da şampiyonluk yaşayan Kurt, yeni sezonda Kayserispor forması giyecek ve 8 numarayı taşıyacak.
Kayserispor, Amedspor'dan Sinan Kurt ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
1.Lig ekiplerinden Kayserispor, Amedspor'dan Sinan Kurt ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Amedspor forması ile şampiyonluk yaşayan başarılı orta saha oyuncusu Sinan Kurt yeni sezonda Kayserispor forması giyecek. Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı takımda 8 numarayı giyecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı