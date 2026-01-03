Haberler

Kayserispor, Semih Güler ile anlaştı

Kayserispor, Gaziantep FK'da forma giyen savunma oyuncusu Semih Güler ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'un Antalya kampına katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir transferi bitirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK forması giyen stoper Semih Güler ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Kayserispor'un Antalya kampına dahil olan 32 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Gaziantep ekibinde 14 maçta görev yaptı.

Semih Güler, Gaziantep FK'ya Adana Demirspor'dan transfer olmuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
