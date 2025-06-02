Kayserispor, Samsunspor'a Konuk Olduğu Maçta Yenildi

Kayserispor, Samsunspor'a Konuk Olduğu Maçta Yenildi
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Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun son haftasında karşılaşan Kayserispor, Samsunspor'a konuk oldu ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Tarihinde Samsunspor ile deplasmanda 12 kez mücadele veren Kayserispor, 7. kez kaybetti.

Süper Lig'in son haftasında Samsunspor'a konuk olan Kayserispor, sahadan mağluiyetle ayrıldı.

Süper Lig 2024-2025 sezonunun son haftasında Samsunspor'a konuk olan Kayserispor, yine kazanamadı. Süper Lig tarihinde Samsunspor ile deplasmanda 12 kez karşılaşan sarı kırmızılılar, 7. kez sahadan yenik ayrıldı. Karadeniz'de oynanan 12 maçta sadece 1 kez kazanabilen Kayserispor, 4 kez berabere kalmıştı. Bu maçlarda kalesinde 20 gol gören Kayserispor, rakip filelere sadece 9 gol atabildi. İki takım arasında Süper Lig kategorisinde Samsun'da oynanan maçlar ve neticeler ise şu şekilde:

1973/1974 Samsunspor-Kayserispor 1-0

1974/1975 Samsunspor-Kayserispor 1-0

1985/1986 Samsunspor-Kayserispor 3-0

1993/1994 Samsunspor-Kayserispor 5-2

1994/1995 Samsunspor-Kayserispor 2-2

1995/1996 Samsunspor-Kayserispor 0-0

1997/1998 Samsunspor-Kayserispor 2-0

2004/2005 Samsunspor-Kayserispor 3-3

2005/2006 Samsunspor-Kayserispor 0-0

2011/2012 Samsunspor-Kayserispor 0-1

2023/2024 Samsunspor-Kayserispor 1-0

2024/2025 Samsunspor-Kayserispor 2-1 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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