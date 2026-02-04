Haberler

Kayserispor'un yeni golcüsü Fedor Chalov Kayseri'ye geldi

Güncelleme:
Kayserispor, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla Rus futbolcu Fedor Chalov ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki oyuncu, Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Rus santrfor Fedor Chalov, Kayseri'ye geldi.

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kayserispor, santrfora takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, son olarak PAOK forması giyen Rus futbolcu Fedor Chalov'u kadrosuna kattı. 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bugün öğle saatlerinde Kayseri'ye geldikten sonra tesislere geçerek teknik heyet ve yeni takım arkadaşları ile tanıştı. Sağlık kontrolünden geçecek olan Chalov, ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fedor Chalov'un 9 Şubat Pazartesi günü oynanacak Kocaelispor maçında kadroda olması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
