Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a yeni sağ bek geliyor. Sarı-kırmızılılar Dinamo Zagreb forması giyen 27 yaşındaki oyuncu RonaelPierre-Gabriel ile her konuda anlaşmaya vardı. Gabriel'in kısa zamanda Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor'un sağ bek oyuncusu RonaelPierre-Gabriel'i transfer ettiğini duyurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
