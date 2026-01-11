Kayserispor'a yeni sağ bek
Kayserispor, Dinamo Zagreb forması giyen sağ bek Ronael Pierre-Gabriel ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun kısa süre içinde Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kayserispor Fransız sağ bek RonaelPierre-Gabriel ile prensip anlaşmasına vardı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a yeni sağ bek geliyor. Sarı-kırmızılılar Dinamo Zagreb forması giyen 27 yaşındaki oyuncu RonaelPierre-Gabriel ile her konuda anlaşmaya vardı. Gabriel'in kısa zamanda Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor'un sağ bek oyuncusu RonaelPierre-Gabriel'i transfer ettiğini duyurdu. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor