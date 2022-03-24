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Kayserispor Portekiz basınında

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor Portekiz basınında

Portekiz'in önde gelen basın kuruluşlarından Abola, Kayserispor ve başkan Berna Gözbaşı'na yer verdi.

KAYSERİ (İHA) - Portekiz'in önde gelen basın kuruluşlarından Abola, Kayserispor ve başkan Berna Gözbaşı'na yer verdi.

Göreve geldiği günden bu yana hem Kayseri'nin hem de Kayserispor'un reklamını dünya genelinde yapan başkan Berna Gözbaşı, bu kez Portekiz gazetelerinde. Kayserispor'da yaptıkları ile gündeme gelen, Kayseri'nin babayiğit kadını Berna Gözbaşı, Avrupalıyı kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Doğan Alemdar'ın transferi ile Fransa'da, Emre Demir'in transferi ile İspanya'da hem Kayseri'yi hem de Kayserispor'u tanıtan Başkan Berna Gözbaşı, Portekiz basının önemli kuruluşlarından Abola tarafından 'cesur yürekli kadın başkan olarak' lanse edildi ve örnek gösterildi. - KAYSERİ

Kayserispor Portekiz basınında

İhlas Haber Ajansı / Spor

Berna Gözbaşı, Kayserispor, Portekiz, Kayseri, Spor, Haberler

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