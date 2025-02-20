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Kayserispor PFDK'ya Sevk Edildi

Kayserispor PFDK'ya Sevk Edildi
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Eyüpspor maçı sonrası çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ; geride kalan hafta oynadığı Eyüpspor maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Kayserispor Kulübü'nün 16 Şubat 2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Kayserispor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkine karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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