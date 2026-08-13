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Kayserispor, German Onugkha ile Yollarını Ayırdı

Kayserispor, German Onugkha ile Yollarını Ayırdı
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Kayserispor, golcü oyuncu German Onugkha ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, 30 yaşındaki futbolcuya emekleri için teşekkür ederken, Onugkha geçen sezon 28 maçta 8 gol ve 1 asist kaydetmişti.

Kayserispor, golcü oyuncu German Onugkha ile yolları ayırdı.

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz German Onugkha ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. German Onugkha'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

30 yaşındaki Rus asıllı futbolcu, geçen sezon 28 maçta forma giymiş ve 8 gol, 1 asisti ile oynamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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