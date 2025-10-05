Kayserispor, Milli Arada Antalya'da Kamp Yapacak

SÜPER Lig ekiplerinden Zeconer Kayserispor, milli maç arasında Antalya'da 10 günlük kamp yapacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, milli maç arasında Antalya'da 10 günlük kamp yapacak. Kayserispor, bu sezon ligin ilk 8 haftasında çıktığı karşılaşmalardan 5'inde berabere kalırken, 3'ünde de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig'de galibiyeti olmayan tek takım olan İç Anadolu temsilcisinde sarı kırmızılı oyunculara Trabzonspor maçı sonrası 3 gün izin verildi. Kayserispor'un lige verilen milli arada ise, Antalya'da kamp yapacağı öğrenildi. Çarşamba günü başlaması planlanan kampın 10 gün devam edeceği belirtildi.