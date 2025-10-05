Kayserispor, Milli Arada Antalya'da Kamp Yapacak
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, milli maç arasında Antalya'da 10 günlük kamp yapacak. Kayserispor, bu sezon ligin ilk 8 haftasında çıktığı karşılaşmalardan 5'inde berabere kalırken, 3'ünde de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig'de galibiyeti olmayan tek takım olan İç Anadolu temsilcisinde sarı kırmızılı oyunculara Trabzonspor maçı sonrası 3 gün izin verildi. Kayserispor'un lige verilen milli arada ise, Antalya'da kamp yapacağı öğrenildi. Çarşamba günü başlaması planlanan kampın 10 gün devam edeceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor