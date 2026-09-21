Haberler

Kayserispor, Mardin 1969 Spor'u 1-0 yendi; tribün koltukları kırılıp sahaya atıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Kayserispor, Mardin 1969 Spor’u 68. dakikada Moreno’nun golüyle 1-0 yendi. Maçın ardından misafir tribünündeki bazı Kayserispor taraftarlarının koltukları kırdığı, parçaların sahaya atıldığı ve stadyumda hasar oluştuğu belirtildi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Mardin 1969 Spor ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ardından misafir takım tribünlerinde bulunan bazı koltukların kırıldığı ve stadyumda hasar meydana geldiği belirtildi.

Mardin 1969 Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor, Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı.

Ancak maçın ardından misafir takım tribünlerinde bulunan bazı Kayserispor taraftarlarının tribün koltuklarını kırdığı ve kırılan parçaların sahaya atılması nedeniyle stadyumda zarar meydana geldiği görüldü.

Yaşanan olay, karşılaşmanın sportif mücadelesinin ardından stadyumda istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Mardin 1969 Spor ile Kayserispor arasındaki karşılaşma konuk ekibin 68. dakikada Moreno'nun attığı golle elde ettiği 1-0'lık üstünlükle sona ermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Japonya'dan dünyada bir ilk! Arızalanan robotlar için özel ambulans

Bu ambulans biraz farklı! İnsanlara değil insansılara yetişecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da korkunç olay: Eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Eşiyle ayrılık aşamasındaydı, pompalı tüfekle öldürüldü

İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura yoğun bakımda

İzmir'in efsane başkanıydı: Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Amedspor, Süper Lig tarihine geçti

Tarihlerinde ilk kez katıldıkları Süper Lig'de tarihe geçtiler
Amedsporlu Orban'dan Beşiktaş'a karşı olağanüstü bir gol

Amed'den Beşiktaş'a karşı olağanüstü gol
Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak

Pezeşkiyan New York'a gidiyor! ABD'den ilginç yasak
Yıllar geriye sardı! Adriana Lima'nın son görüntüsünü görenler şaşkına döndü

Lima'nın son hali olay oldu! Kimse 45 yaşında olduğuna inanamadı
UYAP kullananlar dikkat! Yeni özellikler devreye alındı

UYAP kullananlar dikkat! Yeni özellikler devrede