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Kayserispor-Manisa FK maçının bilet fiyatları açıklandı, satış bugün başlıyor

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Kayserispor-Manisa FK maçının bilet fiyatları açıklandı, satış bugün başlıyor
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TFF 1. Lig'de Kayserispor ile Manisa FK arasında 11 Ekim 2026 Cumartesi saat 19.00'da Kayseri'de oynanacak maçın bilet fiyatları açıklandı. Biletler bugün saat 11.00'de satışa sunulacak; Güney Alt ve Kuzey Alt 200 TL, Batı Balkon 750 TL, misafir tribünü 260 TL.

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile Manisa FK arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu.

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile Manisa FK arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. 11 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak müsabakanın biletleri bugün saat 11.00'de satışa sunulacak. Kayseri'de oynanacak olan mücadele öncesi belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

"Güney Alt: 200 TL, Kuzey Alt: 200 TL, Doğu Üst: 300 TL, Doğu Alt: 400 TL, Batı Alt: 500 TL, Batı Balkon: 750 TL, Misafir Tribünü: 260 TL."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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