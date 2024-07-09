Kayserispor, Lionel Carole ve Stephane Bahoken ile sözleşme yeniledi
Süper Lig ekibi Kayserispor, sözleşmeleri sona eren Lionel Carole ve Stephane Bahoken ile yeniden anlaşma sağladı. Carole ile 1+1 yıllık, Bahoken ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Transfer yasağı bulunan Süper Lig takımlarından Kayserispor'da sözleşmesi biten futbolcularla görüşmeler devam ediyor. Daha önce Miguel Cardoso ve Carlos Mane ile sözleşme uzatan Kayserispor, Lionel Carole ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulunuldu.
Stephane Bahoken ile de 1 senelik sözleşme imzalanırken kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Stephane Bahoken'in sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.