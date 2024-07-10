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Kayserispor, Lionel Carole ile yeni sözleşme imzaladı

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, tecrübeli sol bek Lionel Carole ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Carole, yeni sezonda da Kayserispor forması giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, tecrübeli sol bek Lionel Carole ile yeniden anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, iç transferde Fransız sol bek Lionel Carole ile yeniden anlaştı. Sarı kırmızılılar Lionel Carole ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kayseri'ye gelerek takımla çalışmalara başlayan Lionel Carole, yeni sezonda da sarı kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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