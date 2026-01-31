Haberler

Kayserispor lidere konuk olacak

Güncelleme:
Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, ligin lideri Galatasaray'a konuk olacak. İlk yarıda Galatasaray'a 4-0 kaybeden Kayserispor, İstanbul'da sürpriz peşinde.

Kayserispor Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray'a konuk olacak.

Süper Lig'de iyi günler geçirmeyen ve 19 maçta 15 puan toplayabilen Kayserispor, lig lideri Galatasaray'a konuk olacak. Ligin ikinci yarısında oynadığı 2 müsabakayı da kaybeden sarı kırmızılılar, renktaşı karşısında sürpriz kovalayacak. Puan veya puanlar almayı hedefleyen ve hazırlıklarını bu yönde yapan Kayserispor, İstanbul'a giderek kampa girdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı 4-0 kaybeden Kayserispor, lig lideri Galatasaray ile 1 Şubat Pazar günü karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
