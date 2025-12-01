Haberler

Kayserispor Kupada İleriye Gitmek İstiyor

Kayserispor Kupada İleriye Gitmek İstiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Keçiörengücü ile oynayacağı maçta bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Takım, son antrenmanını yaparak Ankara'ya gidiyor.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. kademe maçında oynayacağı Keçiörengücü maçını kazanıp bir üste çıkmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kayserispor, Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, kupada bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Son antrenmanını bugün yapıp sonrasında Ankara'ya giderek kampa girecek olan Kayserispor, adın 5. tura yükselen takımlar arasına yazdırmayı hedefliyor.

Tek maç eleme usulü oynanacak mücadele 2 Aralık Salı günü Keçiörengücü'nün ev sahipliğinde olacak. Maçın başlama saati 15: 30 olarak açıklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.