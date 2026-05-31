Kayserispor için kritik gün

Kayserispor kulübü, 1 Haziran Pazartesi günü kritik ödemeler yapacak.

Süper Lig'e veda eden Kayserispor'da birçok futbolcunun serbest kalmaması için ödeme yapması gerekiyor. 31 Mayıs günü yapılması kararlaştırılan Olağanüstü Genel Kurul'un ertelenmesi ile yeni yönetimi belirlenemeyen Kayserispor Kulübü, 1 Haziran Pazartesi mesai bitimine kadar 800 Bin Avro ödeme yapması gerekiyor. 33 Milyon TL 1 aylık futbolcu maaşı ve SGK yapılandırma taksiti olarak toplam 800 Bin Avro'nun 1 Haziran Pazartesi mesai bitimine kadar ödenmesi gerekiyor. Aksi taktirde hem SGK yapılanması bozulacak hem de Miguel Cardoso da olmak üzere kulübe ihtar çeken bir çok futbolcu serbest kalacak.

Kayserispor yönetiminin 2 aydır SGK ödemesi yapmadığı, futbolcu maaşlarında da 2 ay geriden geldiği tespit edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı