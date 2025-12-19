Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor ; Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor; deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Radomir Djalovic yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan takım, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı. Sarı kırmızılı öğleden sonra karayolu ile Konya'ya giderek maç saatini beklemeye başlayacak. Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Jung, Majid Hosseini, Yiğit Emre Çeltik, Lionel Carole ve bahis cezası olan Abdulsamet Burak Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. - KAYSERİ