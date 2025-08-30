Kayserispor, Kocaelispor ile 1-1 Berabere Kaldı

Kayserispor, Kocaelispor ile 1-1 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, maçın bekledikleri gibi geçtiğini ifade etti ve milli takım arası sonrası takımda yeni eklemeler olmasını umduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol, bekledikleri gibi bir maç olduğunu söyledi.

Gisdol, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, duygu ve yoğunluk açısından bekledikleri gibi bir oyun oynandığını belirtti.

İlk yarının her dakikasında oyunu kontrol eden taraf olduklarını kaydeden Gisdol, iki takımın da ciddi gol pozisyonları üretemediğini dile getirdi.

Gisdol, 60. dakikadan sonra iki takımın da gol ve galibiyet açısından rakip takımı zorladığını anlatarak, "Normalde maçın sonlarına doğru gol atarsanız bu maçı kazanırsınız. Ancak ne yazık ki rakibimiz beraberlik golünü attı. Bu bizim için olmaması gereken bir durumdu." dedi.

Beraberlikle ayrılmanın zor geldiğini söyleyen Gisdol, "Şimdi bir milli takım arasına gireceğiz. Umut ediyorum ki bu süreçte takımımıza yeni eklemeler olacak ve sonrasında lige yeniden başlayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi

İşte Sergen'in ilk transferi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.