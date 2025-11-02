Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 Mağlup Etti

SÜPER Lig'in 11'inci haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Zecorner Kayserispor Yardımcı Antrenörü İgor Cagaji ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic'in maç sonu kırmızı kart görmesi sonrası basın toplantısına katılan yardımcı antrenör İgor Cagaji değerlendirmelerde bulundu. Galibiyeti hak eden taraf olduklarına vurgu yapan Kayserispor Yardımcı Antrenörü İgor Cagaji, "Bugün ki galibiyeti hak ettik. Çok iyi ve kuvvetli bir rakibe karşı mücadele ettik. Sahaya enerjimizi koyup, kalbimizle oynadık. Tabi ki oyunun bazı anlarında zorlandığımızı söyleyebilirim. Acı çektik. Ama, neticede sezonun ilk galibiyetini aldık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Umut ediyorum ki; bu galibiyet bize bir sonraki maçlarda moral olur ve bu havayı ve rüzgarı arkamıza alarak, devam ederiz" diye konuştu.

ŞOTA ARVELADZE: ZOR AMA GÜZEL MAÇ OLDU

Zor bir maç olduğuna vurgu yapan Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze ise, "Zor ama güzel maç oldu. 5 tane gol oldu. Her iki takımda galip gelmek için oynadı. Her iki takımda oyuncu değişikliklerini böyle yaptı. Maalesef skor olarak hep geride kaldık. 1-0' 1-1 yapınca oyunu tutmamız gerekiyordu ama yine gol yedik. İkinci golden biraz daha bize oyun bize geldi diye düşünüyorum. Çok kötü bir zamanda 3'üncü golü yedik. Pozisyona girdik ama sonuç olarak çok önemli bir galibiyet olacaktı ama Kayserispor'u tebrik ediyorum. Bu camiaya her zaman teşekkür ediyorum. Kariyerimin başlangıcı burada oldu. Herkese selamlar" dedi.